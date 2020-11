Un politist de la IPJ Gorj diagnosticat cu COVID-19 a murit. Sindicatul Europol: "Cerem testarea politistilor, numarul celor infectati a depasit 5.000"

Ei cer ministrului de Interne Marcel Vela testarea acestora subliniind ca ei nu beneficiaza nici de "stimulentul de risc" aplicat in cazul personalului din sanatate, din asistenta sociala sau al cadrelor didactice"Abia doar ce a fost condus pe ultimul drum colegul nostru de la Brasov, ca un alt coleg, Cristian Zanfira din cadrul IPJ Gorj a fost rapus de Covid in aceasta seara. In urma sa a ramas o sotie sfasiata de durere si doi copii de numai cativa anisori. Este dovada clara ca politistii, prin natura misiunilor pe care le desfasoara, sunt printre cei mai expusi la infectarea cu SARS COV2", precizeaza sindicalistii.Ei acuza MAI ca evita sa prezinte public motivul pentru care refuza testarea celor aflati in prima linie, in conditiile in care numarul celor infectati a depasit 5.000 de cazuri din totalul de aproximativ 70.000 de cadre care sunt in strada."Mai mult decat atat, pe langa gradul mare de expunere, politistii nici nu au fost luati in seama pentru acordareaalaturi de celelalte categorii nominalizate pana in prezent, personalul din sanatate, din asistenta sociala sau cadrele didactice.Domnule ministru Vela, cati politisti trebuie sa mai ucida acest virus sa luati decizia testarii? Cate familii vor mai trebui sa-si planga mortii pentru ca MAI sa constientizeze importanta testarii politistilor? Lipsa de reactie de care dati dovada, va face autorul moral al mortii al fiecarei pierderi pe care o suferim din randul cadrelor MAI", afirma reprezentantii sindicatului.Ei considera ca acum, mai mult ca oricand, ministrul, nu trebuie decat sa arate ca este responsabil si sa dispuna de indata testarea politistilor, care sunt zilnic in strada.