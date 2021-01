Un politist de la Rutiera beat a fugit dupa ce a cauzat un accident grav de circulatie in Baia Mare. A fost prins de colegi in scara unui bloc

Accidentul a fost provocat de un agent de la Politia Rutiera in varsta de 43 de ani. Aflat la volanul unui Mercedes , politistul Ioan Filip a trecut pe culoarea rosie la un semafor si a izbit un Opel condus de o femeie in varsta de 41 de ani.Desi impactul a fost violent, politistul si-a continuat drumul si a abandonat la un moment dat masina. Aflat in masina alaturi de un prieten de 43 de ani, agentul de la Rutiera a incercat sa se ascunda in scara unui bloc. A fost gasit de colegi, care l-au testat pentru alcoolemie, descoperind ca Filip avea 0,25 mg/l in aerul expirat, arata baiamare24.ro Femeia lovita, aflata in masina cu o alta persoana, a fost transportata la spital pentru ingrijiri suplimentare, fiind ranita usor.Politistul a fost pus la dispozitia sefilor si este cercetat penal.Pe aceeasi tema:"Ieri, 30 ianuarie, in jurul orelor 21.30, politistii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Piata Revolutiei la intersectie cu strada Culturii. La fata locului politistii au constatat faptul ca doua autoturisme au intrat in coliziune. Unul dintre autoturismele implicate in accident si-a continuat deplasarea, fiind identificat de politisti pe strada George Cosbuc, unde a fost abandonat de conducatorul acestuia.La scurt timp a fost identificat soferul, un barbat de 43 de ani din Zalau, si pasagerul care se afla in autoturism in momentul producerii accidentului, un barbat de 41 de ani din Baia Mare.In urma impactului doi pasageri din autoturismul identificat la locul producerii accidentului au fost transportati la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatoarea auto a autoturismului identificat la fata locului a fost testata cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero. Totodata a fost testat si cel de-al doilea sofer implicat in accident, rezultatul fiind de 0,24 mg/l alcool pur in aerul expirat.Acestia au fost condusi la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului", se arata in comunicatul de presa al Politiei Maramures.