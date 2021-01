Un politist din Covasna s-a impuscat in cap chiar in sediul Politiei

"La data de 28 ianuarie a.c., un agent de politie , de 24 de ani, din cadrul Politiei Orasului Baraolt a fost gasit de catre colegii acestuia intr-o camera din sediul politiei, prezentand o plaga impuscata la nivelul capului. La momentul in care a fost gasit, politistul prezenta semne vitale. La fata locului a fost solicitat imediat un echipaj medical, care dupa interventie , l-a transportat la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale de specialitate", a transmis, joi, IPJ Covasna.CITESTE SI: Politist injunghiat in plina strada la Eforie Nord. Atacatorul, urmarit cu focuri de arma de colegii agentului ranit Sursa citata a precizat ca starea agentului a fost grava de la inceput, fiind in coma, iar ulterior a decedat la spital.In continuare, se efectueaza cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe, pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul.Politistul isi desfasoara activitatea in cadrul I.P.J. Covasna din anul 2019, fiind absolvent al unei scoli de agenti de politie."Din primele verificari, este vorba de o tentativa de suicid", a mai precizat IPJ Covasna.Citeste si: