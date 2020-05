Un politist din Ilfov, retinut cand primea 1.000 de lei sa ajute o persoana intr-un dosar

Ziare.

Politistul de la Serviciul Rutier a fost prins in flagrant de catre cei de la Directia Generala Anticoruptie.Acesta primea de la un martor 1.000 de lei, pretinsa pentru a-si folosi influenta in vederea obtinerii unei solutii favorabile in dosarul in care martorul era cercetat.In schimbul sumei mentionate,Politistul a fost retinut pentru trafic de influenta si va fi prezentat instantei.