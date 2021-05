Pataniile unui agent care "a fluierat in biserica". De ce a fost dat afara din politie si reangajat dupa opt zile VIDEO

Kovacs Valer este un politist de 40 de ani, tatal a doi copii, care in 2020 a fost dat afara de la Inspectoratul Judetean Timis, din cauza avertizarilor publice facute despre neajunsurile din sistem.Ca lider sindical, el a atras atentia asupra lipsei dotarilor din politie , dar a semnalat si planul de amenzi pe care sefii il impuneau politistilor, in perioada starii de urgenta, scrie APADOR CH Politistul a fost reangajat, opt zile mai tarziu, ca urmare a presiunii publice, insa a fost nevoit sa se mute cu serviciul de la 10 minute de casa, din Timisoara, la o ora de mers, in Arad.Instanta i-a facut dreptate iar sefii de la Bucuresti au acceptat ca seful lui direct a gresit, castigator in final a fost tot seful IJP Timis, care nu numai ca nu a fost sanctionat, ci chiar a fost avansat in grad de 1 Decembrie.In interviul video, Kovacs povesteste prin ce a trecut ca avertizor de integritate in Politia Romana, care este reteta prin care sistemul isi ataca si elimina avertizorii, cum a fost tratat de colegi si cat de mult a contat presa in patania lui.Cazul sau este cu atat mai important cu cat in prezent Ministerul Justitiei se pregateste sa trimita in Parlament o noua lege a avertizorilor de integritate din care lipsesc unele prevederi esentiale pentru o protectie reala a avertizorilor - cum ar fi exact aceasta relatie benefica a avertizorilor cu presa.Interviul este facut in cadrul proiectului derulat impreuna cu ActiveWatch si finantat prin programul Active Citizens Fund Romania, finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.