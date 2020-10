Verificari la IPJ Satu Mare dupa ce un politist fara masca ar fi controlat calatorii daca poarta masca

"La data de 15 octombrie, in cadrul activitatilor de control desfasurate in cadrul actiunii Truck&Bus, un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare a verificat cele prevazute in cadrul planului de actiune, initial neavand o masca pe fata, aflandu-se la urcarea intr-un mijloc de transport in comun, ulterior, luandu-si toate masurile de protectie. Avand in vedere aceste aspecte, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au fost declansate verificari, urmand a fi dispuse masurile legale care se impun fata de politistul in cauza", au transmis reprezentantii IPJ Satu Mare.Pana in prezent, in Satu Mare s-au inregistrat 1.048 de cazuri de infectari, 537 vindecari si 30 decese cauzate de noul coronavirus