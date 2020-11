Un politist local din Buzau implicat in verificarea persoanelor aflate in izolare sau carantina s-a infectat cu noul coronavirus si a murit, dupa mai multe zile la ATI

Potrivit Sindicatului Politistilor Locali Buzau, barbatul de 48 de ani a murit rapus de coronavirus dupa mai multe zile in care medicii de la Terapie Intensiva din Spitalul Judetean Buzau au incercat sa-l salveze.Intr-un mesaj postat pe Facebook , Sindicatul Politistilor Locali afirma ca politistul Catalin Simion a lucrat "in prima linie de la debutul pandemiei, fara a i se recunoaste meritele"."Astazi, colegul nostru, prietenul nostru, servantul vostru 25 de ani, stimati cetateni ai urbei, a pierdut lupta cu perfidul virus! Un om ce a fost in prima linie din ziua 1 a pandemiei fara a i se recunoaste meritele. Din contra, conducerea Primariei nu ii recunoaste nici macar drepturile consfintite de lege. Domnule primar, nici acum nu o sa recunoasteti buletinul de expertizare al D.S.P.-ului? Ne-a murit un coleg, a murit servind Buzaul - oras deschis, oras inchis insa pentru drepturile celor ce il servesc si protejeaza!", este mesajul postat de colegii politistului local care a decedat vineri dimineata.Conform acestora, Catalin Simion efectua misiuni de verificare a celor carantinati, "echipat cu o masca si pereche de manusi pe care o folosea 12 ore".