Un roman a fost arestat dupa ce a incendiat un hotel din Viena, transformat in centru de carantina

Zeci de ambulante, echipaje de politie si masini de pompieri au intervenit, marti seara, in cartierul Sonnwendviertel din Viena, districtul Favoriten, in urma unui apel care anunta un incendiu la hotel transformat in centru de carantina.Potrivit publicatiei Heute , un tanar roman de 30 de ani a dat foc apartamentului unde era izolat."A fost o interventie majora, apartamentul era curprins de flacari. Toti cei care se aflau in hotel au fost evacuti, apoi incendiul a fost lichidat. Sapte persoane au avut nevoie de ingrijiri, dintre care trei au fost transportate la spital", a declarat Christian Feiler, puratorul de cuvant al Brigazii de pompieri din Viena, citat de observatornews.ro. Potrivit reprezentantilor politiei, romanul a fost arestat si dus la spital cu rani minore.Oamenii legii continua cercetarile in acest caz, pentru a stabili cu exactitate ce anume l-a indemnat pe roman sa incendieze camera de hotel.Biroul de politie penala de stat din Viena a preluat ancheta Imaginile video din timpul interventiei pot fi accesate pe site-ul publicatiei Heute.