Un roman intors din Germania la volanul unui Audi de 18.000 de euro, lasat fara masina la intrarea in tara

"In data de 14.08.2020, ora 01.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman, la volanul unui autoturism marca Audi, inmatriculat in Germania.In urma verificarilor specifice, politistii de frontiera au constatat faptul ca autoturismul figureaza in bazele de date ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile din Germania in data de 05.02.2020", arata Politia de Frontiera.Potrivit politistilor de frontiera, soferul a declarat ca autoturismul apartine fratelui sau, carenu a achitat ratele pentru masina, insa nu cunoastea faptul ca masina ar fi in atentia autoritatilor."Autoturismul in valoare de aproximativ 18.000 euroa fost indisponibilizat la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, in continuare fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, urmand ca la finalizare sa fie luate masurile legale ce se impun", a mai transmis Politia de Frontiera.