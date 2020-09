Un sindicat din Politie contesta militarizarea unor sportivi: "Este de sorginte sovietica. Unele specimene n-ar putea fi bune nici pentru postul de portar al unor institutii strict specializate"

"Ne intrebam adesea de ce numarul politistilor trebuie sa fie sporit de tot felul de indivizi care nu fac efectiv ceea ce orice cetatean, cu un nivel de pregatire elementara, intelege prin "munca de politie ". Numarul intereseaza pentru ca se raporteaza la mia de locuitori si de aici pornesc strategiile de asigurare a ordinii si sigurantei publice.Evident, una e sa stii ca pentru linistea ta si a familiei tale, intr-un judet de 500 000 de locuitori, vegheaza 1000 de politisti si alta atunci cand aceasta 1000 reprezinta, de fapt, numar de functii si deci ai efective de doar 800 de oameni", scrie Vitalie Josanu, pe pagina de Facebook a Sindicatului "Diamantul"."Dar cum te simti atunci cand, cel putin 20% din acesti 800 sunt lucratori care n-au tangenta cu elementul infractional dar dau la numar si dumneata, draga cetatean, ii platesti si ii cinstesti corespunzator, desi acestia fac exact cam ce faci dumneata in "civilie"(contabili, resurse umane, ingineri, intendenti, electronisti, secretare)? In schimb, au grade, uniforma, functii de politie ies la pensie mai devreme decat dumneata si chiar ajung sa ocupe functii de conducere in structurile MAI", mai scrie Josanu.Potrivit vicepresedintelui Sindicatului "Diamantul", militarizarea sportivilor este o actiune de sorginte sovietica, practicata in Romania si dupa 1990."In contextul actual, pentru MAI, dar se vede ca si pentru Armata, aceste Cluburi sunt un soi de tichie de margaritar pe capul chelului si o sursa inutila de cheltuire a resurselor. Trebuie aratat insa ca obiceiul acordarii gradelor militare sportivilor este de sorginte sovietica si atributele in vremea respectiva tineau de spionaj si organizarea actiunilor subversive, teroriste in teritoriul inamic.Desigur... e prea mult sa-i vedem azi intr-o postura atat de profesionalizata militar-informativ-subversionist pe sportivii gradati de dupa 1989. Unele specimene n-ar putea fi buni nici pentru postul de portar al unor institutii strict specializate, dar mentinerea acestui obicei de incadrare a sportivilor cu grade militare sau de politie ar trebui sa inceteze, ca fiind o relicva a unor vremuri de trista amintire si de care Romania sustine ca s-a lepadat", a mai scris Josanu.