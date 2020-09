Un skimmer roman urmarit de autoritatile americane pentru fraude in comise in Santa Fe, prins de politistii din Dolj

Tanarul se numeste Antonescu Ion Adrian, iar faptele ar fi fost comise chiar in Santa Fe, capitala statului New Mexico al Statelor Unite ale Americii, potrivit unor surse judiciare."Politistii din Dolj au depistat un barbat, urmarit la nivel international de autoritatile din Statele Unite ale Americii, pentru frauda cu dispozitive de acces.In cursul acestei zile, politistii Serviciului Investigatii Criminale Dolj au desfasurat o actiune pentru depistarea persoanelor urmarite international in temeiul legii.Astfel, a fost depistat un barbat de 33 de ani, din Craiova, pe numele caruia autoritatile judiciare din SUA au emis o cerere de extradare, pentru comiterea infractiunii de frauda cu dispozitive de acces.Barbatul a fost prezentat unitatii de parchet care, in baza cererii de extradare, a dispus retinerea acestuia pentru 24 ore.Cel in cauza a fost escortat de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale Dolj si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J Dolj, urmand sa fie prezentat instantei de judecata, pentru emiterea mandatului de arestare in vederea extradarii", a transis IGPR intr-un comunicat de presa.Politistii doljeni nu sunt la primul caz in care SUA cer extradarea unor persoane care au comis infractiuni acolo.In luna august, un interlop si un skimmer au fost predati autoritatilor americane, in prezenta ministrului Marcel Vela . Este vorba despre Luigi Cristinel Popescu si Andrei Razvan Rusu.Citeste si: