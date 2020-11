Un sofer a fost surprins cu 169 km/h pe DN 13A, intre doua localitati din Mures, unde limita este de 90 km/h

"In cadrul actiunii, in total, au fost aplicate 494 de sanctiuni contraventionale, dintre care 397 pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 5 pentru depasiri neregulamentare, 36 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala conform Legii nr.55/2020, 56 reprezentand alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retinute 43 de permise de conducere, dintre care 32 pentru viteza si 11 pentru alte abateri si retrase 9 certificate de inmatriculare.Pentru neregulile constatate, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mures au aplicat 248 de sanctiuni contraventionale, dintre care 191 pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 5 pentru depasiri neregulamentare, 30 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, conform Legii nr. 55/2020, 22 reprezentand alte abateri la regimul rutier. De asemenea, acestia au retinut 24 de permise de conducere, dintre care 15 pentru viteza si 7 pentru alte abateri, fiind retrase 6 certificate de inmatriculare. In cadrul actiunii, cea mai mare viteza inregistrata de aparatul radar, de 169 km/h, a fost atinsa de un sofer, care conducea un autoturism, pe DN 13A, in exteriorul localitatii, respectiv intre localitatile Chibed si Ghindari, pe un sector de drum prevazut cu limita de 90 km/h", a aratat IPJ Mures, intr-un comunicat de presa.Politistii din cadrul Serviciului Rutier al Inspectoratului de Politie Judetean Mures au actionat, sambata, pentru combaterea nerespectarii regimului legal de viteza, in sistem cascada, in colaborare cu politisti rutieri din judetele limitrofe, respectiv Sibiu, Brasov si Harghita."Actiunea a fost initiata de politistii rutieri din Mures. Activitatile desfasurate au vizat, totodata, verificarea legalitatii efectuarii transportului de persoane, dar si a modului in care sunt respectate masurile de protectie stabilite prin Legea nr. 55/2020 pe timpul efectuarii transportului de persoane.Au fost utilizate atat echipamentele video de supraveghere a traficului rutier si de masurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, instalate pe autospeciale si aparatele portabile, model TruCAM, pentru depistarea soferilor care depasesc viteza legala, cat si aparate etilotest si drugtest, pentru depistarea si sanctionarea celor aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive. In continuare, politistii vor actiona zilnic, pe raza intregului judet, pentru reducerea riscului rutier si reducerii numarului si consecintelor accidentelor rutiere grave", a precizat IPJ Mures.