Un tanar care provoca distrugeri la o terasa din Bucuresti a murit la scurt timp dupa interventia in forta a Politiei

Potrivit Politiei Capitalei, duminica seara, in jurul orei 21:00, printr-un apel la 112 a fost sesizat faptul ca un barbat se arunca in fata masinilor. La fata locului, politisti din cadrul Sectiei 10 au depistat un barbat de 30 de ani, care manifesta un comportament agresiv si producea distrugeri la o terasa."Barbatul, care se manifesta in continuare violent, a fost imobilizat. Avand in vedere ca a acuzat stari de rau, a fost solicitat un echipaj de prim ajutor . Echipajul medical a aplicat masuri specifice, insa in jurul orei 22.30 au declarat decesul persoanei", a aratat sursa citata.Cercetarile sunt preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei, in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.