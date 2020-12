Cum a reusit un tanar din Satu Mare sa cumpere doua telefoane si un caine de rasa cu euro de recuzita. Pe bani scria "movie money" si "this is not legal"

Se intalnea cu vanzatorii seara

Un caine de rasa si doua telefoane mobile a cumparat tanarul in varsta de 24 de ani pana cand politia i-a batut la usa."Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare au retinut un tanar, de 24 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de inselaciune Astfel, la data de 14 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare au desfasurat o prindere in flagrant delict a unui tanar, de 24 de ani, din municipiul Satu Mare.Din cercetari a reiesit ca acesta s-ar fi folosit de bancnote din cupiura de 50 de euro si ar fi cumparat cu acestea mai multe bunuri, postate pe o platforma de vanzari online, de la trei persoane din judetul Satu Mare. Bancnotele prezentau inscriptia "movie money" si "this is not legal"", se arata intr-un comuncat al Politiei Romane.Persoana banuita ar fi stabilit intalnirile cu vanzatorii dupa lasarea serii, astfel ca victimelor le era greu sa isi dea seama de faptul ca nu erau bancnote reale."In urma activitatilor desfasurate, politistii au recuperat prejudiciul in totalitate si au ridicat, in vederea confiscarii, 20 de bancnote din cupiura de 50 de euro.Fata de tanar, politistii au dispus retinerea pentru 24 de ore, in cadrul dosarului penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Carei.Avand in vedere cele de mai sus, recomandam cetatenilor sa manifeste atentie maxima, in special la cumparaturile pe care le fac din mediul online si la site-urile pe care le viziteaza", transmite Politia.Citeste si: