Cine era tanarul care s-a sinucis aruncandu-se de pe acoperisul unui camin din Capitala. Angajatii ISU ar fi adus o saltea pneumatica, dar n-au mai apucat s-o monteze

Desi s-a incercat salvarea lui, iar la fata locului au fost chemati trei negociatori, acestia nu au reusit sa-l convinga sa renunte la gestul extrem.Potrivit informatiilor Antena 3 , tanarul care s-a sinucis era nascut in 1998 si era cunoscut ca fiind consumator de droguri . Se pare ca era in sevraj, fiind incoerent in timpul negocierilor. In momentul in care politistii au urcat sa-l salveze, tanarul a blocat fereastra de acces. Gestul de aruncare a fost deliberat, fiind exclusa ipoteza alunecarii.Se pare ca a fost abandonat de parinti, iar pana la 14 ani a locuit in sat din apropierea Bucurestiului, dupa care s-a mutat in Capitala, unde a locuit in zona Floreasca.El a fost angajat ca receptioner si a inceput sa consume droguri in primul an de facultate, potrivit apropiatilor.Locuia cu chirie de doi ani in caminul de pe acoperisul caruia s-a aruncat.Conform unor surse, era antrenor de fitness si a renuntat la Academia de Studii Economice in anul I.Inca nu se stie cu exactitate care este motivul pentru care tanarul a luat decizia extrema.Desi se pare ca pompierii au adus saltea pneumatica, de aceasta data nu au reusit sa o monteze la baza imobilului pentru a incerca sa-l salveze pe tanar.Cazul are loc la numai cinci zile dupa ce o negociere a esuat la Onesti . Timp de cinci ore, s-a incercat salvarea unor munctori tinuti ostatici de un barbat care pierduse casa in instata.La jumatatea lunii februarie, in Constanta, pompierii nu au reusit sa salveze viata unei femei care incerce sa se salveze dintr-un incendiu pentru ca nu au avut saltea de prindere.