Ascunși printre oase de cal sau baloți de paie. Locurile preferate în care se bagă migranții atunci când vor să fugă din România VIDEO

Unde se ascund migranții când vor să intre în România sau să iasă din țară

Ascunși printre bagaje

Ascunși printre oase de cal

Migranți ascunși printre piese de mobilier și baloți de paie

Pentru a nu fi găsiți de autorități, migranții se înghesuie în locuri atât de periculoase, încât, de multe ori, doar faptul că sunt prinși, le salvează viața. Unii negociază cu șoferii prețurile acestor călătorii periculoase. Alții se urcă pur și simplu în automarfare , atunci când acestea încetinesc și îi atacă pe șoferi dacă încearcă să îi împiedice.Sunt șoferi care merg direct în punctul de trecere al frontierei și anunță polițiștii de ”marfa ilegală” din carlingă.”Mijloacele de transport „preferate” de migranți sunt TIR-urile (în cabine sau în remorci, printre mărfurile transportate, etc.) trenurile de marfă, autoturismele (sub banchete, în portbagaj etc.).Cei în cauză acţionează fie pe cont propriu – profitând de anumite conjuncturi favorabile pentru a se ascunde (restricţie de viteză pe anumite porţiuni în cazul trenurilor internaţionale sau staţionarea în parcări special amenajate, benzinării, în cazul TIR-urilor) – fie în grupuri organizate, formate din 3 până la 50 persoane, apelând la sprijinul unor călăuze/traficanţi, care primesc în schimb, importante sume de bani”, a explicat comisarul-șef Fabian Bădilă, șeful Centrul de Informare și Relații Publice al Poliției de Frontieră Române.Conform rapoartelor instituției, media sumelor achitate traficanţilor, de către cei care recurg la aceste metode pentru a ajunge ilegal în Spaţiul Schengen, se ridică la 3.000 euro/ persoană.În primele 5 luni ale anului 2021, au fost descoperite ascunse în mijloace de transport 2.779 persoane. Astfel, 372 de persoane au fost descoperite pe sensul de intrare, în principal la frontiera cu Bulgaria, iar 2.407 persoane pe sensul de ieşire, majoritatea la frontiera cu Ungaria.Pe 17 iulie, cinci cetățeni din Irak și Siria au fost descoperiți, la Giurgiu, în compartimentul de bagaje al unui microbuz care venea din Turcia. Aceștia intenționau să ajungă, prin România, în vestul Europei. Plătiseră deja câte 1.000 de euro de fiecare, unor cetățeni din Republica Moldova.La finalul lunii iunie, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nădlac au descoperit 50 de cetățeni de origine afro-asiatică care încercau să treacă ilegal frontiera de stat, ascunși în remorca frigorifică a unui autocamion ce transporta oase cabaline în Italia.”În data de 30.06.2021, în jurul orei 05.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de ieşire din ţară, un cetăţean român care conducea un ansamblu rutier format din cap tractor şi semiremorcă frigorifică, ambele înmatriculate în România. Şoferul transporta, conform documentelor de însoţire a mărfii, oase cabaline pentru o societate comercială din Italia.În urma efectuării controlului amănunţit al mijlocului de transport, în interiorul acestuia au fost descoperiţi, ascunşi în compartimentul marfă, 50 de cetăţeni străini”, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră În luna aprilie, polițiștii de frontieră din vama Borș au descoperit 12 migranți din Irak și Siria într-un tir înmatriculat în Turcia, plin cu piese de mobilier.Alți migranți au fost descoperiți, tot la Nădlac, într-un autocamion care transporta baloți de paie, iar alții ascunși într-un tir, printre cherestea și hârtie.Cei care vor să treacă fraudulos frontierele sunt prinși aproape de fiecare dată. Acum, autoritățile din vămi sunt dotate cu aparatură performantă cu termoviziune și câini special antrenați. Cu toate acestea, mii de persoane forțează granițele României, în fiecare an.