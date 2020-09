Unul dintre cei mai importanti suspecti de trafic de droguri din Europa, incatusat la Iasi. Lek Colaj este cercetat ca a adus 18 kilograme de cocaina din America de Sud

Lek Colaj a fost prins marti, 15 septembrie 2020, in vila sa din Lunca Cetatuii, potrivit Buna Ziua Iasi. Miercuri, 16 septembrie, instanta a decis definitiv aresatarea lui.Albanezul este suspectat ca, in urma cu aproximativ cinci ani, ar fi coordonat o grupare ce ar fi intermediat aducerea unor cantitati de opt kilograme, respectiv 10 kilograme de cocaina, in doua transe.Drogurile urmau sa fie transportate din America de Sud, catre Olanda, iar, mai apoi, urmau sa ajunga in regiunea Toscana, respectiv in Florenta.La un moment dat, lucrurile au mers prost pentru grupare, in sensul ca autoritatile italiene au interceptat transportul.Au urmat perchezitiile efectuate de carabinieri si trupele antidrog din Florenta, iar cercetarile au luat amploare de acolo. Oamenii legii spun ca, de fapt, din grupare mai faceau parte si alte persoane, alaturi de albanezul stabilit in judetul Iasi.Surse judiciare sustin ca oamenii legii confiscat din casa albanezului 4.000 de euro. La scurt timp, albanezul a fost ridicat si dus la audieri. In fata anchetatorilor, Lek Colaj si-a sustinut nevinovatia, aratand ca, de fapt, nu are nicio legatura cu suspiciunile magistratilor italieni.Totusi, marti, la ora 13:40, albanezul a fost retinut pentru 24 de ore, iar miercuri, acesta a fost dus la instanta, cu propunerea de extradare si cea de arestare preventiva.Acesta ar putea primi o pedeapsa de pana la 20 de ani de inchisoare , potrivit legislatiei italiene.Citeste si: