Unul dintre locotenentii fratilor Camataru, prins in Italia cu acte false de identitate. Interlopul isi intemeiase o familie in Pescara

Actele false

Pe numele acestuia, autoritatile din tara noastra au emis, in mai 2012, un mandat de executare a pedepsei pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si initiere sau constituire a unui grup infractional organizat . Un caz in care liderii clanului Camataru, fratii Ion si Vasile Balint, cunoscuti drept Nutu si Sile Camataru, au fost condamnati, definitiv la sase si, respectiv, 13 ani deinchisoare.Leonard Florian Barbieru parasisese Romania in anul 2012, anterior emiterii mandatului, fiind dispusa urmarirea sa la nivel international. In toata aceasta perioada el s-a aflat pe teritoriul Spaniei si Italiei.Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca "Leutu" locuia in prezent in Italia unde are o relatie de concubinaj cu o persoana de nationalitate romana, cei doi avand impreuna doi copii minori, inregistrati doar pe teritoriul Italiei.In data de 3 februarie 2021, pe fondul colaborarii cu politia italiana, acesta a fost localizat localitatea Pescara-Italia. "In momentul depistarii persoana urmarita a prezentat un document fals privind identitatea", explica sursele citate.Leonard Florian Barbieru este cercetat in Italia si pentru infractiunea de fals privind identitatea pe teritoriul Italiei.Datele de identitate folosite de persoana in cauza apartin unui vecin al acestuia domiciliat pe raza Sectorului 3 din Bucuresti, precizeaza sursele citate.