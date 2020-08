UPDATE Administratia Penitenciarelor infirma moartea tatalui interlopului Florin Mototolea

Stirea initiala:

Oficialii ANP arata ca informatia mediatizata de cotidianul Adevarul, potrivit careia tatal interlopului Florin Mototolea a murit in Penitenciarul Rahova la aflarea vestii decesului fiului sau, ar fi incorecta: "Avand in vedere vehicularea in spatiul public a unor informatii care vizeaza Penitenciarul Bucuresti-Rahova, va comunicam faptul ca unitatea de detinere nu a inregistrat, astazi, 04.08.2020, niciun deces /nicio urgenta medicala in randul persoanelor private de libertate custodiate", se arata in comunicatul ANP emis in dupa-amiaza zilei de marti, 4 august.Surse citate de Adevarul sustin ca si tatal lui Emi Pian ar fi murit la cateva ore dupa ce a aflat despre decesul fiului sau.Nicolae Duduianu ar fi suferit un infarct in dimineata zilei de marti, 4 august, la aflarea vestii ca fiul sau a murit injunghiat.Nicolae Duduianu este incarcerat la Peniatenciarul Rahova.Florin Mototolea (39 de ani), cunoscut in lumea interlopa drept Emi Pian, era fiul cel mare al lui Nicolae Duduianu si devenise liderul gruparii. El a fost ucis , marti dimineata, in jurul orei 3.00 dupa o rafuiala cu un rival din clanul interlop Rinu.Surse apropiate anchetei spun ca atacatorul ar fi Ciprian Napy, un interlop rival, iar scandalul ar fi pornit de la un imprumut acordat unui jucator de barbut. Potrivit unor surse, in lumea interlopa este interzis ca doi camatari sa imprumute acelasi solicitant, iar acesta ar fi fost motivul conflictului soldat cu moartea lui Mototolea.In urma cu doi ani, liderul clanului Duduianu, Ion Duduianu (Senger), a murit la Spitalul Orasenesc din Gaesti unde a fost adus dupa ce i s-a facut rau in Penitenciarul din Gaesti, unde executa o pedeapsa de 10 ani pentru trafic de persoane.La doua luni dupa acest incident, a murit si fratele lui Senger, Cristofor Duduianu, pe un pat de spital din Bucuresti, dupa ce a fost adus in coma direct din unitatea spitaliceasca a inchisorii Rahova, unde era inchis pentru mai multe fapte grave.Citeste si: