UPDATE Criminalul asistentei medicale din Cluj-Napoca si-a agresat fosta iubita in trecut. Barbatul a fost prins in Suceava

Principalul suspect in acest caz, Muhamed Iman Mustafa, a mai fost retinut si anchetat in 2018 pentru ca si-a batut o fosta iubita. Dosarul se afla pe masa magistratilor din Suceava, potrivit ziardesuceava.ro Barbatul a fost retinut pe 23 octombrie 2018 dupa ce a intrat cu forta peste fosta iubita, a batut-o si i-a distrus telefonul pentru ca voia sa se desparta de el.Instanta i-a interzis la inceputul anului 2019 sa mai foloseasca arme albe intr-o prima sentinta, cand agresorul s-a ales cu o amenda penala.Suspectul a fost prins de politie in judetul Suceava. Numele lui este Muhamed Iman Mustafa, mama lui este suceveanca si tatal de origine araba, informeaza Monitorul de Suceava Potrivit primelor informatii femeia se intorsese cu autocarul de la Suceava, de unde era originara. Iubitul ei a asteptat-o la sosire si i-a luat viata cu cateva lovituri de cutit, dupa care a fugit, lasand-o intr-o balta de sange. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata, potrivit Adevarul.ro Acum politia il cauta pe principalul suspect in Cluj dar si in Suceava.Se pare ca atunci cand a aflat ca femeia se desparte de el, acesta ii trimisese masaje de amenintare cu moartea pe telefon.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Cluj au transmis pentru Ziare.com faptul ca cercetarile in acest caz se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj-Napoca.Citeste si: