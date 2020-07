Urmarire ca in filme pe strazile Capitalei. Politistii de la rutiera au alergat dupa un coleg caruia ii retinusera permisul pentru alcool, iar acesta fugise de sub nasul lor

"In seara de 29.07.2020, politisti din cadrul Brigazii Rutiere, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit pentru control, in sectorul 4, un conducator auto, care a fost testat cu aparatul alcool test.Avand in vedere ca valoarea indicata a fost de 0,09 mg/l alcool pur in aerul expirat, barbatul a fost sanctionat contraventional si i s-a retinut permisul de conducere pentru o perioada de 90 de zile.Dupa sanctionare, barbatul a urcat la volan si a plecat, in conditiile in care dreptul de a conduce ii fusese suspendat.S-a procedat la masura urmaririi, barbatul de 49 de ani fiind imobilizat si condus la sediul subunitatii de politie , unde a fost intocmit un dosar penal privind savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.Persoana in cauza este politist in cadrul DGPMB si la acel moment se afla in timpul liber. In prezent este in concediu de odihna", a transmis Politia Capitalei. ancheta interna se desfasoara in prezent la Politia Capitalei.