Urmarire ca in filme: Radu Zarioiu, campion european la MMA, s-a urcat drogat la volan si a refuzat sa traga pe dreapta

Astfel, mai multe echipaje de Politie au pornit in urmarirea soferului si au reusit sa il opreasca dupa aproximativ opt kilometri.Radu Zarioiu a fost prins, imobilizat si condus la sediul Politiei Rutiere. El a fost transportat la spital pentru prelevarea de probe biologice.In anul 2018, Zarioiu a participat la Mondialele de MMA si l-a invins pe campionul din Afganistan prin KO. In 2019, tanarul din Ramnicu Valcea a castigat sase competitii nationale de Kempo si centura internationala, dupa ce i-a invins in piramida pe campionii Ungariei si Serbiei.