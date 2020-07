USR critica Planul de relansare economica al Guvernului: Se reia ideea esuata a lui Dragnea si Valcov a unui fond suveran de investitii

Ziare.

"Este chiar trist sa te uiti peste planul de << relansare >> propus de PNL . Practic este o salata plina cu scheme de subventii din banii contribuabililor, combinata cu vesnica ciorba reincalzita a << investitiilor >> in prag de alegeri.Se reiau si teme vechi precum salvarea de la faliment a unor corporatii din banii romanilor. O idee extrem de proasta pentru Romania, dar extrem de buna pentru corporatii care au facut pierderi si ar vrea sa le verse in contul statului roman. Se infiinteaza inca o banca de stat. Statul roman avea 2 banci acum un an, a mai cumparat una, iar acum guvernul PNL vrea sa mai infiinteze inca una.", a scris Nasui pe contul sau de Facebook Deputatul USR spune ca se reia si "ideea esuata a domnilor Dragnea si Valcov a unui fond suveran de investitii. Cand il facea PSD nu era bun. Dar acum ca mana pe robinetul de bani e de la PNL, fondul devine bun. O sa ne spuna ca nu e la fel. De fapt e fix la fel, exact cu aceleasi companii pe care voiau si Dragnea-Valcov sa le puna la capusare.Din ce bani vom face toate astea? Vorbim de zeci de miliarde de lei. Evident din banii nostri. Statul ne ia in fiecare luna jumatate din salariu. Romania are printre cele mai mari impozitari ale muncii pe salariile mici din toata Europa. Ca sa nu mai vorbim despre faptul ca apoi ne ia TVA si accize la tot ce cumparam. Tot romanii care muncesc in economia reala vor suporta costurile. Iar pe ei nu-i ajuta nimeni", mai scrie Nasui.Deputatul mai spune si ca mediul privat este cel care va suferi cel mai mult. "Mediul privat autentic, adica acela care nu e bransat la bani publici, nu va beneficia de nimic. Dimpotriva, statul le va lua bani, va face deficit si ii va directiona catre firmele mari. Romanii din economia reala vor fi saraciti iar cei bransati la banii statului vor ramane pe linia de plutire.Din tot planul PNL singurul lucru bun sunt investitiile. Dar promisiunea aceasta am tot auzit-o de peste 10 ani. Mai ales in prag de alegeri. Fonduri europene nu accesam. Suntem codasii Europei la absorbtia de fonduri absolut gratuite. De ce? Pentru ca la noi, guvernul a preferat sa foloseasca programe corupte si esuate de tip PNDL (program infiintat chiar de Liviu Dragnea ). Iar UE nu ne lasa sa ne batem joc de banii lor, asa cum e si normal. Daca vrem sa facem investitii in bataie de joc o facem din banii nostri.Dar stiti care este cel mai trist lucru? Ca din 32 de pagini de masuri a unui guvern asa-zis liberal, una singura nu este liberala. Niciuna. Nici vorba de vreo reducere fiscala pe munca. Acolo ni se va spune ca nu sunt bani. In schimb sa folosim banii contribuabililor pentru a sustine pierderile corporatiilor straine sunt bani. Nici vorba de vreo reducere a birocratiei. Planul PNL este doar sa luam bani de la unii si sa-i dam la altii, evident prin pixul lor", a scris Nasui.Si deputatul USR Cristina Pruna spune ca Planul de relansare economica pe zona de infrastructura energetica a guvernului PNL "arata ca o reteta de tort in care au pus si frisca si otet, si zahar si piper".Cristina Pruna spune ca, dupa aproape un an de cand PNL a preluat Guvernul, "nu a fost demarat niciun proiect serios de investitii in acest sector"."Astazi, in schimb, guvernul vorbeste de proiecte precum Marea Neagra si fabrici de metanol de parca statul ar stabili deciziile de investitii pentru companii private. Ceea ce putea face ministrul Economiei si acest guvern era sa fie proactiv in promovarea unei legislatii care sa incurajeze investitiile, lucru la care a esuat.Acum nu face decat sa creeze iluzii ca in 5 ani vom avea si eoliene plutitoare in Marea Neagra si proiecte hidroenergetice pe rauri, si capacitati de productie pe baza de gaze naturale si nuclear. Pentru eoliene offshore nu avem nici macar un studiu de fezabilitate. Cat priveste centrala de gaze de la Iernut, proiectul este blocat si guvernul nu ne spune cum si cand va reusi sa il deblocheze. Centrala pe gaz de la Mintia este inca pe hartie de vreo 3 ani. La Cernavoda discutiile cu chinezii s-au incheiat dupa 7 ani, iar astazi nu avem vizibilitate cu privire la un potential investitor.Oare cum se vor face toate acestea?Pare ca vor curge miliardele de euro, desi nu prea stim de unde (?!) si totul va fi inteligent si digital. Suna bine, nu-i asa? Daca tot fondurile europene sunt speranta, atunci putem sa ne luam adio de la proiectele pe gaz si nuclear pentru ca sansele ca ele sa fie finantate de la nivel european sunt minime. Ups, imi pare rau, trebuia sa tinem la secret asta, asa cum ne-a spus dl ministru Popescu de la tribuna Parlamentului, ca astfel de subiecte se discuta in soapta, nu trebuie sa stie lumea de ele.Din pacate, nu a existat niciun fel de consultare in privinta acestui plan. Urmatorii 4 ani ar trebui sa guvernam impreuna. Cred ca este nevoie mai mult decat niciodata de dialog si de intelegere a realitatilor. Altfel ramanem cu reteta de tort stricat", a scris Pruna pe Facebook.