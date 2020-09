Val de pensionari in Politie. Sunt de trei ori mai multe cereri decat anul trecut

Cosmin Andreica: Instabilitatea legislativa este unul dintre motive

Numarul mare de plecari din sistem prin pensionare a fost confirmat pentru Ziare.com si de Inspectoratul General al Politiei Romane. Peste 2.400 de politisti s-au pensionat anul acesta, in perioada 1 ianuarie- 30 august, de apropae trei ori mai multi fata de perioada similara a anului trecut (842 de politisti). Cei mai multi s-au pensionat la implinirea varstei si/sau vechimii legale. Insa au fost si politisti care si-au pierdut capacitatea de munca."In perioada 01.01.2020 - 31.08.2020 s-au pensionat 2.483 de politisti, 2.400 dintre acestia la implinirea varstei si/sau vechimii si 83 pentru pierderea capacitatii de munca.De asemenea, in perioada 01.01.2019 - 31.08.2019 s-au pensionat 842 de politisti, 781 dintre acestia la implinirea varstei si/sau vechimii si 61 pentru pierderea capacitatii de munca", a trasnmis IGPR.Presedintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a explicat ca acest fenomen se intampla din cauza "instabilitatii si a lipsei de predictibilitate a legii in ceea ce priveste pensiile militare. Pensiile politistilor au fost duse in derizoriu in ultimii cinci ani. Multi dintre ei s-au pensionat doar pentru a beneficia de conditiile legii. Cu unii am discutat si mi-au spus ca ar mai fi ramas in sistem, insa nu sunt siguri ca peste un an conditiile de pensioanre vor fi aceleasi".Sunt si politisti care spun ca nu se mai regasesc in sistem din cauza "degradarii profesiei", a mai spus Cosmin Andreica. Ei au motivat ca acum nu se mai pune accent pe calitatea omului".Presedintele Europol mai spune ca "este imposibil ca un politist sa se pensioneze la 45 de ani" si ca sunt doar cateva exceptii de sefi din structura centrala.Cel mai cunoscut caz este cel al Irinei Alexe, politista pensionata la 42 de ani, intrata apoi in politica pe o functie de sef intr-un partid."Sunt doar cativa cu pile, altfel, varsta medie de pensionare este de 51,8 luni", a mai spus Cosmin Andreica.De asemena, pensia medie pentru un politist este de 3.500 de lei.Presedintele Europol a mai precizat ca speranta de viata a politistilor de dupa varsta de pensionare este de aproximativ 10 ani si multi au boli cronice grave.Anul acesta, Politia a pierdut un nou val de oameni cu experienta in momentul in care institutia se confrunta cu deficit de persoanal.Potrivit datelor transmise de IGPR, la 31.08.2020, procentul de incadrare la nivelul Politiei Romane era de 84,5%, adica 49.770 de politisti. Astfel, deficitul de personal era de 15,5%, adica peste 1.100 de oameni.Conform statistcilor Politiei Romane, in anul 2019 s-au pensionat 1.325 de politisti, 1.234 dintre acestia la implinirea varstei si/sau vechimii si 91 pentru pierderea capacitatii de munca.Si pe vremea ministrului Carmen Dan s-au pensionat mii de politisti. Conform IGPR, in perioada 01.01.2017 - 31.07.2018 (in timpul mandatului fostului ministru de Interne, Carmen Dan) s-au pensionat 4.239 de politisti, 4.239 dintre acestia la implinirea varstei si/sau vechimii si 257 pentru pierderea capacitatii de munca.Insa in perioada respectiva alti 5.749 de politisti au fost angajati. Dintre acestia, 3.100 proveneau din institutiile de invatamant ale M.A.I. si 2.649 din sursa externa.Anul acesta, in perioada 01.01.2020 - 31.08.2020, au fost incadrati 317 politisti, 315 din institutiile de invatamant ale MAI si doi din sursa externa. In perioada similara a anului treecut, au fost incadrati 355 de politisti, 277 din institutiile de invatamant ale MAI si 78 din sursa externa.Valul de pensionari are loc in contextul in care, Premierul Ludovic Orban a anuntat inca de anul trecut ca intentia Guvernului este de a creste varsta de pensionare pentru politisti In acest moment, angajatii din MAI si Armata pot beneficia de o pensie de pana la 80% din salariul brut, daca au minim 25 de ani de vechime in sistem.Adica un comisar sef sau un ofiter ar putea avea o pensie intre 6.000 si 8.000 de lei, cuantumul depinzand de functia detinuta, in timp ce un agent sau un subofiter ar putea iesi cu o pensie de 4.000 sau 5.000 de lei, raportata la functia si indemnizatia avuta.Dupa schimbarea modului de calcul exista posibilitatea pe langa cresterea varstei de pensionare, sa nu se mai ia in calcul sporurile si nici salariile de excelenta.Citeste si: