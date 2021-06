Retinut de politie dupa ce a vandut teste COVID falsificate. Ce pret erau dispusi sa plateasca cei care voiau sa plece in vacanta

Politistii din Bucuresti au facut, marti, pe 8 iunie, doua perchezitii in judetul Valcea, intr-un dosar de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals informatic si uz de fals, anunta Politia Capitalei.In perioada februarie 2021 - prezent, un barbat de 51 de ani ar fi vindut celor interesati, in special celor care doresc sa calatoreasca in afara tarii, pentru 300 de lei, buletine de analize medicale falsificate cu rezultatul negativ la virusul SARS-COV-2.Suspectul si un alt barbat, de 44 de ani, au fost audiati.Din probatoriu a rezultat ca barbatul de 51 de ani ar fi vandut mai multor persoane buletine medicale emise in fals, in numele unei societati.S-a stabilit ca documentele ar fi fost intocmite si transmise acestuia de catre un barbat de 44 de ani. De la o agentie de turism dintr-un judet au fost ridicate mai multe bunuri despre care exista suspiciunea ca ar fi fost folosite la comiterea faptelor.Cercetarile continua cu barbatul de 51 de ani retinut.