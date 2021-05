Fratele interlopului Tanase de la Iasi, saltat de mascati la putin timp dupa eliberare. Valter Pasniceanu, este acuzat ca trimitea tinere in occident pentru prostitutie

Tinerele stiau ca pleaca la munca, insa se trezeau prostituate

Tinerele racolate de fratele lui Cosmos erau trimise in Marea Britanie. Valter Pasniceanu mai fusese condamnat pentru fapte de proxenetsim comise in anii 2006 si la un moment dat a fost incarcerat, dar nu a stat mult la puscarie. In urma cu cateva luni a fost eliberat din inchisoare, scrie ZDI Cu toate acestea, el si-a continuat "meseria" si a fost prins cu noi cazuri de fete trimise pentru prostitutie. In urma perchezitiilor, s-a dispus ridicarea acestuia.Potrivit DIICOT, "la data de 12.05.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat un numar de 2 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Iasi, la locuintele unor persoane suspectate de savarsirea infractiunii de trafic de persoane.In cauza s-a retinut faptul ca, incepand cu anul 2014, doua persoane au recrutat, fie direct, fie prin interpusi, tinere pe care le-au determinat sa practice prostitutia in Marea Britanie. In activitatea de recrutare a victimelor, suspectii se orientau spre tinere carora le lipsea experienta de viata, aveau un nivel scazut de instruire, o stare materiala precara sau se aflau in situatii familiale conflictuale".Tinerele erau recrutate prin inducerea in eroare cu privire la activitatea pe care urmau sa o desfasoare in Marea Britanie sau cu privire la remuneratia pe care urmau sa o primeasca. Victimele erau cazate initial in locuinte din Iasi, Braila si Constanta, ulterior fiind transportate in capitala Marii Britanii, unde erau cazate in locuinte inchiriate.Dupa determinarea acestora sa accepte practicarea prostitutiei prin folosirea violentelor, amenintarilor sau a santajului, cei doi suspecti postau anunturi pe mai multe site-uri de profil, o singura victima reusind sa obtina zilnic din practicarea prostitutiei sume cuprinse intre 500 si 1.500 de Lire sterline, bani insusiti aproape in totalitate de catre acestia.Din investigatiile efectuate, a rezultat faptul ca unul dintre suspecti avea rolul de lider, in Marea Britanie detinand controlul asupra unui numar de cinci imobile inchiriate in zone centrale ale Londrei, unde ar fi fost exploatate mai multe victime Cel de-al doilea suspect se ocupa de supravegherea victimelor exploatate sexual, comunica cu clientii care apelau numerele de telefon postate pe site-urile de profil, tinea evidenta si colecta toate sumele de bani obtinute din prostitutie.In vederea documentarii activitatii infractionale desfasurata de catre cei doi suspecti, la data de 22.11.2016 a fost incheiat un acord privind constituirea unei echipe comune de ancheta , intre DIICOT si Serviciul de procuratura al Coroanei din Marea Britanie.La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 2 persoane.