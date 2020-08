Vaslui: Un barbat fara permis de conducere a intrat cu masina furata pe trotuar si a lovit trei trecatori. O femeie de 66 de ani a murit

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Vaslui, barbatul este acuzat de comiterea infractiunilor de ucidere din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, furt in scop de folosinta si vatamare corporala din culpa."In urma cercetarilor efectuate de politistii rutieri vasluieni s-a stabilit ca in ziua de 7 august, barbatul banuit de comiterea infractiunilor s-a urcat la volanul unui autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, fara a avea acordul proprietarului si fara a detine permis de conducere si l-a condus pe strada Racova din municipiul Vaslui, catre strada Libertatii.In zona Scolii Generale nr. 1 Vaslui, acesta a pierdut controlul directiei de mers, a patruns pe trotuarul din partea stanga a strazii si a acrosat trei pietoni care stateau sprijiniti de fundatia de beton a unui gard imprejmuitor. In urma impactului, o femeie de 66 de ani din municipiul Vaslui a fost vatamata grav, fiind transportata la o unitate medicala de pe raza judetului Iati, unde a decedat in cursul serii trecute.Celelalte doua victime minore, in varsta de 11, respectiv 14 ani, au fost transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, unde au beneficiat de asistenta medicala, fara a fi necesara internarea", au informat reprezentantii IPJ Vaslui.Politistii continua cercetarile pentru a proba intreaga activitate infractionala a barbatului.