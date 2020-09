Vatmanul impuscat cu un pistol cu aer comprimat este ranit usor in zona capului, anunta STB

Joi, 17 septembrie 2020, in jurul orei 10:40, un conducator de tramvai de pe linia 25, care circula pe Soseaua Giurgiului - sens CFR Progresul, la plecare din statia "Muzeul Bacovia", a fost impuscat cu un pistol cu aer comprimat de catre un participant la trafic , fiind ranit usor in zona capului."Dupa pornirea tramvaiului din statie, o calatoare a alergat sa se urce in tramvai, iar acesta nu a mai putut opri. Conducatorul unui autoturism BMW aflat in trafic, care circula paralel cu vagonul a observat si i-a adus injurii vatmanului. Dupa discutia cu acesta, a scos si a folosit un pistol cu aer comprimat, ranindu-l usor. Nu au fost necesare interventii medicale, iar vatmanul in varsta de 45 de ani se afla in afara oricarui pericol", se arata in comunicat.Tramvaiul s-a retras la depoul Giurgiului. Circulatia tramvaielor pe Sos. Giurgiului nu a fost afectata. Cazul este in cercetare de catre organele de politie "Societatea de Transport Bucuresti isi exprima ingrijorarea fata de o astfel de manifestare violenta , care ar fi putut sa aiba repercusiuni grave atat asupra vatmanului, cat si asupra calatorilor si a celorlalti participanti la trafic", au subliniat reprezentantii STB.Politistii au reusit sa-l identifice pe barbatul care a folosit pistolul cu bile, el fiind audiat la Sectia 16 Politie.