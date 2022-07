Vezi dupa ce criterii vor fi disponibilizati 10.000 de angajati din MAI

Sindicatele si reprezentantii Ministerului de Interne au cazut de acord asupra criteriilor care vor sta in 2011 la baza disponibilizarii a circa 10.000 de angajati din MAI.

Conform Realitatea TV, principalele criterii de evaluare vor fi apropierea de varsta pensionarii, conduita, pregatirea profesionala si indeplinirea sarcinilor de serviciu.

De asemenea, cei care cumuleaza pensia cu salariul in MAI vor fi disponibilizati.

Se va tine cont in evaluarea angajatilor de sanctiunile primite pe plan administrativ si de amenzile primite sau chiar condamnarile suferite, daca este cazul, aceste criterii aducand punctaj negativ.

In schimb, cei care si-au facut pe deplin datoria vor fi apreciati pozitiv si vor avea sanse mai mari sa scape de disponibilizare.

Conform sursei citate, in cazul in care vor exista punctaje egale, vor fi luate in considerare o serie de criterii de departajare. Astfel, va conta numarul de copii aflat in intretinere si daca sotul sau sotia angajatului lucreaza in aceeasi unitate.

