VIDEO 21 de cetateni din Siria, Turcia si Irak, prinsi cand incercau sa treaca granita in Ungaria, mergand pe jos. Printre ei se aflau un copil de 11 luni si unul de 14 ani

"In data de 28.09.2020, in jurul orei 22.30, politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac - I.T.P.F. Oradea au depistat, la aproximativ 800 de metri fata de linia de frontiera cu statul vecin, mai multe persoane care se indreptau pe jos, spre teritoriul Ungariei si care nu isi justificau prezenta in zona.Cetatenii straini au fost preluati si transportati la sediul Sectorului P.F. Nadlac, pentru cercetari, unde s-a stabilit ca sunt douazeci si unu de persoane, cetateni din Siria, Turcia si Irak", a transmis Politia de Frontiera.In cadrul verificarilor preliminare, politistii de frontiera au stabilit ca grupul este format din saptesprezece barbati, doua femei si doi minori. Cei nouasprezece adulti au varste cuprinse intre 20 si 44 de ani, iar minorii sunt in varsta de 11 luni, respectiv 14 ani. Acestia au declarat ca doreau sa ajunga in vestul Europei.Politistii de frontiera au intrerupt calatoria persoanelor in cauza, efectuand cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masurile legale care se impun.