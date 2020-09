VIDEO Adolescent retinut pentru 24 de ore in Timisoara dupa ce a omorat cu cruzime o pisica. Filmul a fost incarcat pe Facebook

"In contextul imaginilor aparute pe o retea de socializare, in care un barbat loveste cu piciorul o pisica, postat la data de 31 august a.c., Inspectoratul Judetean de Politie Timis va informeaza:La data de 01 septembrie a.c. politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara s-au sesizat din oficiu in urma vizionarii unei inregistrari video postata pe o retea de socializare, filmare in care se observa un barbat care lovea cu piciorul o pisica, in parcul Clabucet din municipiul Timisoara.Politistii timiseni au demarat imediat verificari cu sprijinul lucratorilor din cadrul Politiei Motru fiind identificat un tanar de 16 ani, din comuna Matasari, judetul Gorj banuit de comiterea faptei.In cauza politistii au intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de uciderea animalelor, cu intentie, fara drept", au transmis marti reprezentantii IPJ Timis.Evenimentul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni in Parcul Clabucet din Calea Sagului din Timisoara. Tanarul de 16 ani a inceput sa loveasca pisica cu picioarele, iar toata scena a fost filmata. Animalul nu a fost numai lovit, ci a si fost strivit cu picioarele de adolescent, pana cand si-a dat ultima suflare in chinuri groaznice, potrivit publicatiei locale TimisOnline.ro. Toata scena s-a petrecut sub ochii mai multor adolescenti, prieteni de-ai tanarului, si a fost inregistrata cu telefonul mobil. Filmarea a ajuns pe internet.Gestul baiatului a starnit reactii puternice in randurile internautilor, iar pana marti dimineata mai multe persoane au depus deja sesizari pe adresa de e-mail a IPJ Timis. Sesizari despre fapta adolescentului au primit si politistii gorjeni care au mers la el acasa pentru a-l lua la intrebari.Tanarul care a omorat pisica are 16 ani, este din localitatea gorjeana Matasari, iar tatal lui le-a povestit politistilor ca este plecat in Timisoara in vizita la rude. Locuieste in Calea Sagului, in zona Parcului Clabucet.Copilul a recunoscut totul in fata politistilor si le-a povestit acestora ca s-a jucat impreuna cu un prieten, urmand a fi cercetat penal pentru infractiunea de uciderea animalelor