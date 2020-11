VIDEO Amenintare cu bomba la sectia de vot din Frankfurt pe Main unde sute de cetateni moldoveni asteapta sa voteze

Pentru ca procesul se deruleaza greu si sunt informatii ca buletinele de vot nu vor ajunge pentru toti, oamenii au inceput sa protesteze si scandeaza "Vrem sa votam!".Reprezentantii Politiei au comunicat despre receptionarea unui apel telefonic cu privire la plasarea unei bombe la sectia de votare nr. 1/349 Frankfurt, potrivit agora.md.In scurt timp, la fata locului s-au deplasat serviciile specializate germane pentru a efectua verificari si discutii suplimentare, anunta reprezentantii Comisiei Electorale Centrale. Functionarii din cadrul biroului electoral evalueaza operativ situatia si, in functie de evolutia acesteia, vor lua decizii despre activitatea de mai departe a sectiei de votare.Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova din Italia si Germania au recomandat alegatorilor adunati la cateva sectii de votare aglomerate sa se deplaseze in regiuni invecinate pentru a putea vota in turul doi de scrutin al alegerilor prezidentiale.Pana la ora 16.45, in Diaspora au votat peste 180.000 de cetateni moldoveni.