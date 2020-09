VIDEO. Au aparut noi imagini de la urmarirea cu focuri de arma pe o strada din Iasi. Fugarul s-a oprit cu masina intr-un stalp. Politistii l-au imobilizat dupa o metoda folosita in SUA

Dupa o urmarire de mai multi kilometri, soferul unui autoturism care nu a oprit la semnalul politistilor si le-a pus in pericol viata, a fost acrosat in mod controlat de autospeciala de politie Noi imagini inregistrate de locatarii blocurilor de pe strada unde s-a petrecut actiunea au fost postate de Sindicatul Europol pe pagina de Facebook Cu toate ca barbatul tasneste din autoturism si incearca sa fuga, politistii l-au urmarit pe jos, printre aleile blocurilor, l-au prins si imobilizat." Metoda de imobilizare folosita de colegii nostri, este foarte uzitata de politiile din SUA, insa la scolile de politie din Romania, inca te invata sa scoti capul pe geam si sa efectuezi somatii de genul: "In numele legii, opreste-te" ", scrie Europol.Acum barbatul este anchetat penal pentru ultraj.Citeste si: