VIDEO Barbat de 40 de ani retinut de politie dupa ce a violat si jefuit o tanara din Bucuresti. Barbatul tocmai se intorsese din strainatate

Al doilea atac , doua zile mai tarziu

Cateva zile mai tarziu, sub amenintare, a furat bijuteriile altei persoane. Surse judiciare spun ca barbatul se intorsese recent din strainatate.Jaful a avut loc in dimineata zilei de 3 septembrie 2020. In jurul orei 05.30, prin apel 112, politistii au fost sesizati de catre o persoana cu privire la faptul ca fiica sa, majora, in timp ce se afla singura in locuinta familiei, a fost agresata sexual si i-au fost sustrasi banii, de catre un barbat necunoscut, care purta masca.Cazul a fost preluat de catre Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, iar din primele date a rezultat ca barbatul ar fi patruns in apartamentul situat la etajul 1, prin escaladarea unei ferestre ce fusese lasata deschisa, unde prin amenintarea cu un obiect ascutit ar fi agresat-o sexual si deposedat-o de o suma de bani pe victima.Ulterior, in dupa amiaza de 7 septembrie, la o subunitate de politie s-au prezentat doua persoane, sot si sotie, care au reclamat faptul ca in noaptea de 5/6 septembrie, un barbat necunoscut a patruns in locuinta unei rude apropiate, apartament situat la parter si a deposedat victima, prin amenintare cu un obiect ascutit, de bijuteriile pe care le purta.Si acest caz a fost preluat de catre Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, iar din coroborarea datelor s-a conturat ipoteza ca in ambele situatii ar fi vorba despre unul si acelasi barbat."Din exploatarea materialului probator a rezultat presupunerea rezonabila ca un barbat de 40 de ani, cunoscut cu preocupari infractionale, ar fi patruns in locuintele persoanelor vatamate. Astfel, in dupa-amiaza de 21 septembrie, barbatul a fost depistat si condus la audieri, iar la adresa unde locuia a fost pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, fiind identificate si ridicate mai multe probe si mijloace de proba", transmite Politia Capitalei, intr-un comunicat de presaCercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, sub aspectul savarsirii infractiunilor de viol si talharie calificata (doua acte materiale), cu barbatul de 40 de ani in stare de retinere, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere legala.Citeste si: