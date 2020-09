VIDEO Barbatul care a viralizat "perversa ca pe Targu Ocna", martor la bataia din Rahova: "Istoria s-a repetat. L-au apostat cu o bata"

Scandalul

"Ce sa va spun? Istoria s-a repetat. Doi indivizi dintre ei l-au apostat cu o bata. Si i-a dat de l-a julit. Se pare. Au fost pe el doi-trei indivizi, cand sunt toti acasa cinci-sase. Au fost multi, au fost mai multi. Au sarit si s-au batut intre ei, mai exact", a declarat barbatul.Un barbat a fost lovit cu batele si cu pumnii de mai multi indivizi, in aceasta noapte, pe o strada din Sectorul 5, scandalul izbucnind din cauza unor copii care s-ar fi certat in urma cu cateva zile.Barbatul s-a intalnit pe strada cu ceilalti trei indivizi, moment in care a fost lovit cu pumnii si apoi cu batele. Scandalul s-a terminat in momentul in care, la fata locului, au intervenit politistii.Ranit la cap, barbatul a fost transportat de urgenta la spital, in timp ce agresorii au fost dusi la Politie pentru audieri. Potrivit martorilor, scandalul intre acestia a inceput in urma cu cateva zile, atunci cand copiii a doi dintre ei s-au certat pe strada.Martor la scenele violente, celebrul "Pervers de pe Targu Ocna" a povestit cum s-a produs scandalul, in stilul sau caracteristic.