(Video) Bataie generalizata pe o terasa de lux din Mamaia. Scandalul a pornit de la muzica pusa de DJ

Altercatia a avut loc in localul amenajat pe plaja EGO, din statiunea Mamaia, potrivit publicatiei Replica de Constanta. Din primele verificari, politistii au stabilit faptul ca, pe fondul unor nemultumiri privind muzica ascultata pe terasa respectiva, un grup de turisti ar fi deranjat clientii terasei, prin faptul ca ar fi solicitat DJ-ului sa schimbe genul muzical, fapt pentru care agentii de paza ar fi intervenit pentru aplanarea starii conflictuale.Trei dintre persoanele implicate au fost transportate la spitalul din Constanta pentru ingrijiri medicale. Precizam faptul ca pana la acest moment niciuna dintre partile implicate n-a depus plangere. Acestea isi rezerva dreptul de a formula plangere in termenul legal de 90 de zile.Politistii s-au autosesizat cu privire la cele semnalate si la acest moment continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice.