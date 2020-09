VIDEO. Carti si manuscrise apartinand astronomului Galileo Galilei, fizicianului Isaac Newton si pictorului Francisco Goya, furate din Marea Britanie in anul 2017, au fost gasite in Neamt

Jaf ca in filme la Londra, in 2017

Cartile trebuiau sa ajunga la o expozitie din Los Angele

Este vorba despre opere din secolul al XVII-lea ale astronomului italian Galileo Galilei si ale omului de stiinta Isaac Newton, precum si ale pictorului spaniol Francisco Goya."La data de 16 septembrie 2020, politistii Directiei de Investigatii Criminale din Politia Romana si procurorii DIICOT - Structura Centrala, cu sprijinul I.P.J. Neamt, au efectuat o perchezitie domiciliara, in judetul Neamt, in baza unui ordin european de ancheta emis de autoritatile judiciare din Marea Britanie.In urma activitatii desfasurate, au fost descoperite mai multe obiecte de patrimoniu, respectiv carti si manuscrise vechi, despre care exista indicii ca ar fi fost sustrase din Anglia", a transmis Politia Romana.Potrivit anchetatorilor romani, bunurile de patrimoniu fusesera furate in noapte de 29/30.01.2017, in Feltham, in apropiere de aeroportul Heathrow din Londra.Au fost furate aproximativ 260 de volume, in valoare de aproximativ 2.000.000 lire sterline.T Toate cartile au fost aduse in Romania in vederea valorificarii.Echipa de hoti a reusit sa evite sistemele de securitate coborand in rapel, prin tavan, intr-un depozit de profil. Infractorii s-au urcat pe acoeris si au intat in pod prin iluminatoare, potrivit DIICOT.Potrivit anchetatorilor, cel putin trei suspecti, au patruns in depozitul de tranzit, dupa ce au facut patru gauri in acoperisul cladirii si au coborat in rapel. Timp de patru-cinci ore (in intervalul orar 21:00-02:00), suspectii au scotocit in patru paleti, din aceasta locatie; acestia se aflau in tranzit catre o expozitie de carte din Los Angeles.Unul dintre paleti provenea din Germania, alte doua din Italia, persoanele vatamate fiind doua de cetatenie italiana si un cetatean german.De asemenea, in depozit se mai afla un palet, ce continea un numar mare de genti de voiaj, care au fost folosite de catre suspecti pentru a incarca si transporta cartile, ce au fost scoase prin locul efractiei, transportate la autoturismul folosit de catre autori.Anchetatorii au dat de urma hotilor dupa ce acestia au incercat sa le valorifice pe site-uri de profil.Persoanele banuite de comiterea faptelor sunt arestate preventiv in Anglia.Activitatile au fost derulate in cadrul unei echipe comune de ancheta (JIT BROOKS), constituite intre autoritatile judiciare din Romania, Anglia si Italia, iar ancheta s-a desfasurat sub egida EUROJUST, cu sprijinul EUROPOL.Citeste si: