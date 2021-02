VIDEO Cazino ilegal in Giulesti. Amenzi uriase pentru jucatorii surprinsi la un joc de poker subteran

Potrivit unui comunicat de presa, politistii au actionat la pont."In noaptea de 20/21. 02.2020, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 20 Politie, exploatand cu operativitate o informatie au depistat intr-o locuinta, din sectorul 6, un numar de 15 persoane care jucau jocuri de noroc neautorizate, respectiv poker. In urma verificarilor persoanelor prezente s-a stabilit ca intre participanti se afla si un barbat ce figura carantinat la domiciliu acesta nerespectand masura", se arata in comunicat.Jucatorii ilegi au fost aspru sanctionati."Persoanele au fost sanctionate contraventional conform legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si Legii nr 61 din 1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire cu amenzi in valoare de 71.250 lei, fiind totodata intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.