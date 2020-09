VIDEO Cultura de canabis descoperita in padure. Traficantii de droguri, prinsi cu focuri de arma

"Padurea de canabis"

Unul dintre cei doi traficanti a fost retinut si umreaza sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva."La data de 14.09.2020, procurorii DIICOT - Serviciului Teritorial Galati, impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, au actionat in vederea depistarii in flagrant a detinatorilor unei culturi outdoor de cannabis.Ca urmare a actiunii derulate, pe raza judetului Galati au fost identificate un numar de doua persoane care efectuau activitati de intretinere a plantelor cultivate intr-o zona izolata si greu accesibila dintr-o comuna amplasata in apropierea municipiului Galati", a transmis DIICOT.Politistii si procurorii au descoperit si confiscat 14 plante de cannabis in diferite stadii de dezvoltare care erau cultivate si intretinute pentru aducerea la maturitate si recoltarea mugurilor, drogurile obtinute urmand sa fie comercializate catre diversi consumatori din cercul acestora de apropiati.Intrucat persoanele depistate nu s-au supus somatiilor initiale, s-a procedat la executarea unor focuri de avertisment in plan vertical.De la locuinta uneia dintre cele doua persoane depistate a fost ridicata o cantitate de aproximativ 30 de grame cannabis, seminte de cannabis si un cantar de mare precizie."In urma cercetarilor s-a retinut faptul ca, in cursul lunii iulie 2020, a fost infiintata, intr-o liziera de padure, o cultura de cannabis in care, la data de 14.09.2020, au fost gasite un numar de 14 astfel de plante, cantitatea de 30 grame de marijuana recoltata din cultura fiind detinuta la domiciliul unuia dintre autorii faptelor care a si oferit, in mod repetat, spre consum astfel de substante catre diferite persoane", mai arata anchetatorii.Citeste si: