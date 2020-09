VIDEO. Cum a scapat de politie un adolescent care conducea ilegal un tractor. Era sa dea nas in nas cu un echipaj

Pe site-urile de socializare au aparut recent imagini cu un copil de cel mult 15 ani care conducea un tractor. Abia il scosese din curte insa a auzit o masina de politie si a reusit sa se replieze rapid. Imaginile par sa fie filmate undeva in zona Banatului, daca ne luam dupa aspectul caselor.Pe filmare se vede cum copilul, aflat la volanul tractorului, iese din curtea casei. Se asigura, insa cand sa iasa pe drum, ceva il opreste. Probabil aude sirena de politie. Intr-o fractiune de secunda baga in marsarier si dispare cu utilajul in curte.Dupa usurinta manevrarii utilajului agricol se pare ca baiatul conducea de mai multa vreme. Insa nu se stie daca a mai mers pe drumurile publice sau aceasta a fost prima tentativa.Imaginile au devenit virale pe internet, strangand mii de reactii si distribuiri.Chiar daca totul este foarte amuzant, trebuie spus ca daca apuca sa iasa pe strada cu tractorul, pustiul comitea o infractiune. Acesta sigur nu avea permis de conducere si cu atat mai putin categoria Tr (tractor).Dar, cum nu pare sa aiba mai mult de 15 ani, legea spune ca intre 14 si 16 ani raspunde penal doar daca are discernamant.Citeste si: