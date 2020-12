VIDEO Cum a tamponat intentionat un politist o masina de pe contrasens. "A fost pedepsit pentru ca si-a facut datoria"

Sindicalistii sustin ca el a fost "pedepsit pentru ca si-a facut datoria", invocandu-se ca "la acest moment la nivelul Politiei Romane nu exista o procedura pentru oprire fortata care sa poata fi aplicata in astfel de circumstante", si spun ca vor face demersuri pentru stabilirea unor astfel de proceduri."Instrumentele legislative pe care noi, politistii, le avem la indemana pentru a ne indeplini atributiunile de serviciu si pentru a veni in sprijinul cetatenilor de buna-credinta creeaza de cele mai multe ori dezavantaje pentru cei ce aplica legea. Si de cele mai multe ori ajung sa fie expusi plangerilor de orice natura, situatie care aduce astfel o serie de beneficii infractorilor mai ales ca in sprijinul politistilor nu mai vine nici macar institutia pe care acestia o reprezinta", sustin reprezentantii sindicatului Europol.Acestia prezinta o situatie din judetul Calarasi, unde, in luna iunie, politistii din orasul Budesti au urmarit un barbat care conducea un autoturism fara a avea permis de conducere si care scapase de cateva ori fara sa fie prins, dar cu toate ca s-au folosit doua autospeciale de politie neinscriptionate pentru a-i bloca calea, acesta nu a oprit si a reusit sa le ocoleasca."La scurt timp insa, un alt coleg s-a folosit de avantajul ca circula din sens opus si i-a blocat calea, acrosand autoturismul fugarului si l-a determinat sa opreasca. Fata de individul cu pricina, vechi client de-al politistilor, a fost dispusa masura arestarii preventive pentru o perioada de 30 de zile pentru savarsirea infractiunii de "conducere a unui vehicul fara permis de conducere".", arata sindicalistii.Ei adauga ca, ulterior, politistul respectiv a fost sanctionat."Cu toate ca politistul si-a pus in pericol viata prin efectuarea acelei manevre care a dus la prinderea fugarului, asa cum suntem obisnuiti din pacate, institutia a declansat cercetarea administrativa impotriva sa, fiindu-i imputata reparatia autospecialei de politie, sub pretextul ca "la acest moment la nivelul Politiei Romane nu exista o procedura pentru oprire fortata care sa poata fi aplicata in astfel de circumstante". Mai mult, ca bataia de joc sa fie completa, unul dintre sefi a dispus ca politistul care l-a oprit pe agresor sa fie sanctionat contraventional, fiind amendat cu 435 lei si fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru o perioada de 60 de zile, pe motiv ca a "circulat pe sens opus" cu autospeciala de politie", mai spun reprezentantii Europol.Ei sustin ca politistul, care si-a facut treaba si a prins un infractor care obisnuia sa conduca fara permis si uneori si sub influenta bauturilor alcoolice, a ajuns ca tot el sa fie cercetat si "pedepsit pentru ca si-a facut datoria"."In fata acestei nedreptati imense, Sindicatul EUROPOL a pus la dispozitia politistului un avocat, care a reusit sa demonstreze in fata instantei de fond ca gestul politistului de a circula pe contrasens a avut drept scop prinderea unui infractor care savarsea o infractiune flagranta, iar instanta a admis contestatia si a anulat procesul verbal. Iata cum sistemul, atunci cand ai mai mare nevoie de el, te abandoneaza chiar si in conditiile in care nu ai facut altceva decat sa iti indeplinesti datoria, adica sa prinzi infractori. Acest caz va reprezenta inceputul unui demers al Sindicatului EUROPOL pentru ca la nivelul Politiei Romane si a Politiei de Frontiera Romane sa fie stabilite procedurile prin care politistii sa poata interveni in siguranta pentru oprirea sau blocarea unor persoane care incearca sa se sustraga, fara sa ajunga in situatia similara colegului nostru de la IPJ Calarasi", mai spun sindicalistii.