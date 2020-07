VIDEO Cum au fost prinsi cinci barbati, suspecti de mai multe furturi si talharii

Potrivit autoritatilor, la finele lunii iunie, politia a fost sesizata de o femeie, de 59 de ani, ca doi barbati necunoscuti, cu fetele acoperite, i-au fortat usa si prin amenintare i-au sustras din casa un laptop si un telefon mobil. Cazul a fost preluat de Serviciul Investigatii Criminale sector 5 si sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au fost demarate cercetari.Politistii sustin ca, din datele investigative s-a conturat ipoteza, confirmata ulterior de partea vatamata, ca aceeasi barbati, in acelasi mod, ar mai fi sustras de la victima si alte bunuri, de trei ori, in lunile februarie si mai ale acestui an, dar femeia s-ar fi temut sa sesizeze aceste fapte."Din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca barbatii fac parte dintr-un grup de cinci, cunoscuti cu preocupari infractionale si ca in patru randuri ar fi patruns in locuinta, unde prin ameintare, inclusiv cu un obiect taietor, iar fi sustras mai multe bunuri.In exploatarea informatiilor operative, vineri, 24 iulie, politisti implicati in solutionarea cauzei s-au deplasat in judetul Constanta, unde, au reusit depistarea si imobilizarea a patru din cei cinci barbati.Simultan, o alta echipa, l-a depistat pecel de al cincilea, in judetul Giurgiu.Toti au fost condusi la audieri si ulterior retinuti", se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei.Potrivit anchetatorilor din datele existente la acest moment rezulta presupunerea rezonabila ca barbatii depistati pe litoral ar fi savarsit mai multe infractiuni de furt, de pe plaja.Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale sector 5 sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, cu doi dintre barbati in stare de arest preventiv sub aspectul savarsirii infraciunilor de talharie calificata, fata de ceilalti trei fiind dispusa masura controlului judiciar sub aspectul savarsirii infractiunii de furt.