VIDEO Cum il ameninta manelistul Costel Biju cu moartea pe politistul care l-a amendat ca nu purta masca: "Te blestem, pregateste-te in 15 zile. Mama face farmece"

Amendat cu 1.800 de lei

Scenele s-au petrecut pe 27 iulie si au fost filmate, iar azi au aparut pe internet - prima oara, pe site-ul mediasud. Conform sursei citate, incidentul s-a petrecut dupa ora 1.00 noaptea, intr-o benzinarie din localitatea Paulesti, prima de la iesirea de pe centura orasului in directia Brasov, si a fost filmat chiar de politistul care l-a amendat pe lautar pentru ca nu purta masca de protectie corespunzator, "respectiv fara a acoperi nasul si gura".Cand a vazut ca-i face proces verbal, manelistul s-a dezlantuit: "te blestem, sa moara familia mea de nu te blestem". Apoi a plusat, "pai, mama e d-aia, cum ii zice, de face farmece" si i-a spus sa se pregateasca "in 15 zile", deoarece "merge la biserica sa aprinda o lumanare".Amenintarile si jignirile aduse agentului i-au adus lui Biju un plus de 800 de lei la amenda de 1.000 de lei deja luata."Pentru abaterile constatate, persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu 1.000 de lei, conform Legii 55/2020, pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, si cu 800 de lei, conform articolului 2 din Legea 61/1991, pentru expresii jignitoare adresate colegului nostru", au declarat reprezentantii IPJ Prahova pentru ziarul Libertatea.