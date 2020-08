VIDEO. Descinderi la traficantii de minori din Turnu Severin. Racolau adolescente si le trimiteau la cersit in Italia

Camatarii din Severin

Doi soti sunt acuzati ca ar fi racolat adolescente si femei adulte pe care le puneau sa le munceasca in curte, apoi le trimiteau in Italia la cersit.Este vorba despre familia Corcovineanu, iar cei doi soti ar fi cunoscuti in lumea interlopa locala."La data de 4 august 2020, politistii B.C.C.O. Craiova - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Mehedinti si procurorii D.I.I.C.O.T. - B.T. au efectuat o perchezitie domiciliara, in Drobeta-Turnu Severin, la locuintele a doi soti, o femeie, de 28 de ani si un barbat, de 41 de ani, banuiti de trafic de minori", a transmis IGPR intr-un comunicat de presa.Potrivit anchetatorilor, in perioada 2017-2020, cei doi ar fi adapostit si exploatat prin supunerea la executarea unor munci sau aservire, precum si prin obligarea la practicarea cersetoriei in Italia, doua fete minore, in varsta de 10 si 14 ani si doua femei, in varsta de 37 si 47 de ani.Victimele au fost salvate si predate reprezentantilor Protectiei Copilului Mehedinti.De asemenea, oamenii legii au fost identificate mai multe victime ale infractiunii de camata, savarsita de aceleasi persoane.Urmare a probatoriului administrat, procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. - B.T. Mehedinti a dispus masura retinerii fata de femeie, iar fata de sotul acesteia, masura controlului judiciar pentru 60 de zile.Femeia este retinuta de procurori.In cauza, cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori si camata.Actiunea s-a derulat cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale - Inspectoratul General al Politiei Romane, iar la activitati au participat si jandarmi din cadrul I.J.J. Mehedinti.