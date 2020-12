VIDEO Femeia care realiza ilegal operatii estetice, filmata in drum spre sediul Politiei. Dr. Lana ar putea fi retinuta dupa audieri

Aceasta inchiriase cabinete medicale in care facea operatii estetice, fara a avea specializare in domeniu. Dr. Lana marea buze, facea operatii de indreptare a nasului si chiar "reconfigura" profilulfacial. Preturile interventiilor se ridicau la cateva sute de euro pentru marire de buze, in functie de acidul hialuronic folosit si de cantitate.Politistii de la Investigatii Criminale din Bucuresti si procurori de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au facut joi dimineata trei perchezitii in Bucuresti si judetul Constanta, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati.In fapt, Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o femeie, care ar pretinde ca este medic, efectueaza interventii chirurgicale minim invazive in domeniul estetic.Scandalul cu Dr. Lena a inceput in vara acestui an. O clienta care a vrut sa-si modifice forma ochilor intr-un cabinet inchiriat de medicul fals in Bucuresti, nu a fost multumita de rezultat. Cand a contactat-o pe cea care o operase i s-a spus ca nu respectase anumite masuri.