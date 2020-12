VIDEO Femeie din Oradea care nu purta masca de protectie, incatusata de politisti in mijlocul strazii

Precizarile IPJ Bihor in cazul femeii de 32 de ani care a injurat oamenii legii

Incidentul s-a produs in jurul orei 14:25. Potrivit Politiei Bihor, femeia, in varsta de 32 de ani, a fost atentionata de politistii care patrulau in zona Decebal din Oradea sa poarte masca corect. Reactia femeii a fost insa una agresiva, aceasta incepand sa-i injure. Oamenii legii i-au cerut sa se legitimeze, iar femeia a luat-o la fuga.Potrivit comisarului-sef al IPJ Bihor, Alina Farcuta, femeia a fost amendata cu 250 de lei (legea 61) pentru injurii si 1000 de lei (legea 55) pentru nepurtarea corespunzatoare a mastii.Pe inregistrarea video, postata pe Facebook , se aude cum unul din cei doi politisti o someaza pe femeie sa ii urmeze linistita la sectia de Politie: "nu te mai agita doamna". Femeia insa este incurajata de cele doua femei, prezente la fata locului sa nu se supuna avertismentelor si sa reactioneze agresiv. "Nu va este rusine domnilor? Ce faceti? Da' de ce v-a luat, de ce nu ati avut masca? Si ce daca nu are masca domne ... Rusine Politiei Romane ... Da' de ce sa se legitimeze, de ce nu are masca?", se aude pe filmare."Cu privire la imaginile aparute in mediul online, facem urmatoarele precizari: Joi, 10 decembrie, la ora 14:25, o patrula formata din doi politisti de la Biroul de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Oradea, in timp ce isi desfasurau activitatea de patrulare pe raza municipiului Oradea, au observat, pe strada Menumorut din Oradea, o persoana de sex feminin care nu purta corespunzator masca de protectie.Politistii au trecut la legitimarea persoanei respective, aducandu-i la cunostinta faptul ca purtarea necorepunzatoare a mastii de protectie reprezinta contraventie. In acel moment, persoana in cauza a devenit agresiva verbal. La solicitarea politistilor de a se legitima, femeia a refuzat sa se legitimeze, politistii aducandu-i la cunostinta faptul ca refuzul de a se legitima reprezinta contraventie, moment in care femeia a luat-o la fuga.Avand in vedere comportamentul suspect al persoanei respective, respectiv refuzul de legitimare si faptul ca aceasta a fugit, suspectand ca ar exista un alt motiv ascuns pentru care femeia a avut acest comportament, politistii au urmarit-o, au imobilizat-o, iar din cauza faptului ca persoana a continuat sa fie agresiva fizic, verbal si recalcitranta, au procedat la incatusarea sa.Aceasta a fost condusa la sediul Politiei municipiului Oradea, unde a fost identificata ca fiind o femeie de 32 de ani, din Oradea. Fata de aceasta a fost luata masura sanctionarii contraventionale conform prevederilor Legii nr.61/1991, cu amenda in valoare de 250 de lei, pentru injurii si conform prevederilor Legii nr.55/2020, cu amenda in valoare de 1.000 de lei, pentru portul necorespunzator al mastii de protectie", transmite comisarul-sef al IPJ Bihor, Alina Farcuta.