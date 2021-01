VIDEO/FOTO Accident grav in Vaslui. Trei persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat

La locul producerii evenimentului au fost deplasate o autospeciala de stingere echipata cu modul pentru descarcerare si o ambulanta SMURD tip B2 apartinand ISU Vaslui si doua ambulante tip B ale Serviciului de Ambulanta Judetean."La sosirea echipajelor de interventie a fost gasit un autoturism iesit in afara carosabilului, rasturnat peste un gard din beton. In autoturism se aflau trei barbati.Victimele, cu varste de 33 ani, 30 ani si 27 ani, au fost extrase si predate echipajelor de pe ambulante si apoi transportate la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, acestea fiind diagnosticate cu politraumatisme in urma unui accident rutier", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Politistii rutieri efectueaza cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs accidentul.