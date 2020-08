VIDEO/ FOTO Politia de Frontiera a gasit o masina plina cu tigari de contrabanda, abandonata in apropiere de granita cu Ucraina. Avea inauntru marfa de 35.000 de euro

Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, pe 12 august, in jurul orei 19.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Valea Viseului, judetul Maramures, au descoperit abandonat pe marginea partii carosabile, intre localitatile Valea Viseului si Bistra, un autoturism marca Audi A6, inmatriculat in Romania, care nu-si justifica prezenta in zona.In momentul in care politistii de frontiera s-au apropiat de autoturism au observat in interiorul acestuia mai multe colete asemanatoare celor cu tigari de contrabanda Drept urmare, autovehiculul cu baxuri a fost transportat la sediul sectorului, unde in urma inventarierii s-a stabilit ca acestea contin 14.500 pachete tigari cu timbru Duty Free, in valoare de aproximativ 170.000 lei.In cauza, se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, iar intreaga cantitate de tigari a fost ridicata in vederea confiscarii.Totodata, autoturismul in valoare de 6.000 lei a fost indisponibilizat la sediul institutiei, pana la finalizarea anchetei.