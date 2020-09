VIDEO/ FOTO Povestea clanului Sadoveanu, spart de politie chiar in ziua in care interlopii se pregateau sa imparta Capitala

Amenintare pe Facebook : "Maine, poimaine, suntem obligati sa punem mana pe pistol si cutit"

Politia a stricat petrecerea de impartire a Capitalei

Nepoata lui Cristian Mitrache, decapitata inainte de Craciun, in 2002

Statul a platit daune pentru Cristian Mitrache

De altfel, pentru Sadoveni, politia a organzat actiunea "Luna", in anul 2000, dupa ce trasesera cu pistoalele in mascatii veniti sa salveze o femeie sechestrata.Cartierul general al gruparii este in comuna Tunari, din Ilfov. Acolo erau tinute fetele rapite de pe starda si obligate sa se prostitueze pe Centura Capitalei.In toamna anului 2011, "sadovenii" s-au aliat cu mai multi membri ai neamului Duduianu si au obligat mai multe tinere sa se prostitueze pe centura.La mijlocul lunii decembrie 2011, Vasile Mitrache, zis "Studentul", Ion Duduianu, zis "Segher", Florina Stelea, Petrica Ion Cretu, Georgeta Cretu, Mard Mitrache, Aron Constantin, Cristian Uca si Gheorghe Dumitrascu fac parte din Clanul Duduianu si Clanul Sadoveanu.Acestia au fost acuzati ca au rapit patru tinere, din care doua minore, in varsta de 14 si 17 ani, pentru a le exploata si obliga sa se prostitueze. Au fost retinuti.In luna iulie, clanul Sadoveanu isi ameninta rivalii, in parcarea unui hypermarket din cartierul Militari intr-un live pe Facebook."Fiecare ne-am luat cartierul nostru! Nu aveti voie, vere, sa veniti peste zonele noastre: 1 Mai, Grivita, Chibrit, Giulesti, Chiajna, Dragomiresti. Duceti-va, frate, in oras! Duceti-va unde nu sunt tiganii de tiganie!In caz ca va faceti ambitii, pur si simplu se irita tigania! Daca nu luati in seama, facem belea chiar daca ajungem la puscarie! Noi suntem obisnuiti cu puscariile!", spune unul dintre liderii clanului Sadoveanu.Se pare insa ca nu era prima data cand Sadovenii isi amenintau live rivalii. In luna ianuarie, fratii interlopului Emi Pian ucis pe 4 august dupa o partida de barbut in cartierul Giulesti, le raspundeau rivalilor intr-un live pe Youtube."Chiar te rog, cel care te crezi in stare sa imi iei sapca din cap si sa nu mai mi-o dai, sa-ti ajute Dumnezeu si Isus Hristos", spunea Ciprian Pian in live.Politistii au descins peste membrii clanului Sadoveanu joi dimineata, 17 septembrie 2020. Conform unor surse judiciare, acestia urmau sa organizeze un botez, insa politia le-a stricat petrecerea.In urma perchezitiilor, oamenii legii au saltat sume importante de bani si multe arme albe. Interlopii pareau ca se pregatesc mai degraba de un razboi decat de crestinarea unui copil.15 membri ai retelei Sadoveanu au fost adusi la Politia Capitalei pentru audieri. Printre ei se afla si Remus Minca, zis Nat, cel despre care apropiatii lui Emi Pian spun ca ar fi pus la cale asasinatul acestuia.Un alt membru al clanului este si Ilie Minca zis Iliuta.Insa si alti membri ai clanului Sadoveanu au fost adusi la audieri. Minca Stefan, zis Rosolvet, este unul dintre cei care s-au amenintat rivalii in parcare la Carrefour Militari.Si fiul sau Sigismund Minca zis Tane a fost adus.Paun Ion, zis Piedone, tot fiu al lui Rosolvet, a fost adus si el la audieri.Clanul Sadovenilor a fost zguduit de o nenorocire in iarna anului 2002. De Craciun, Rozalia Dinca a pornit la colindat impreuna cu mai multi tineri. O multime de oameni din Tunari i-au primit in case in acea seara.La scurt timp dupa ce trecusera pe la locuinta familiei Costachescu, lipsa Rozaliei a fost sesizata de colindatori. Fata nu a ajuns acasa nici a doua zi, cand familia ei a intrat in panica. Ioan Dinca, tatal tinerei, este membru al clanului tiganesc al Belgienilor, iar copila era nepoata binecunoscutului Cristian Mitrache, zis Sadoveanu, scrieCriminalul a spus ca vrut sa o violeze, insa fata a cazut si s-a lovit la cap. Apoi a macelarit-o si a aruncat-o in hazna.In anul 2011, doua instante bucurestene au decis ca seful clanului "Belgienii" a stat pe nedrept la puscarie dintr-o eroare judiciara. Cristian Mitrache (36 de ani), zis "Sadoveanu", liderul gruparii de interlopi "Belgienii" trebuie sa primeasca daune morale de 25.000 de lei de la statul roman.Instantele au ajuns la concluzia ca "Sadoveanu" ar fi fost arestat pe nedrept intr-un dosar de trafic de droguri . "Sadoveanu" a cerut judecatorilor sa fie despagubit cu 5.000.000 de lei, deoarece ar fi stat nevinovat dupa gratii aproape un an si jumatate, in perioada 28 septembrie 2005-13 martie 2007, potrivit Adevarul Dupa analizarea dosarului, Tribunalul Bucuresti a decis acordarea unor daune de 50.000 de lei, insa Curtea de Apel a injumatatit suma intrucat interlopul are un cazier foarte stufos. Ultimul cuvant in aceasta cauza il vor avea judecatorii instantei supreme.Membrii clanului sunt foarte cunoscuti in lumea interlopa. Unii sunt deja dupa gratii pentru trafic de droguri sau infractiuni cu violenta . Insa, de fiecare data cand un membru era arestat, altii se ridicau in spatele lui si ii preluau afacerile.Citeste si: