VIDEO Galati: 35 de tone de azotat de amoniu, ingrasamant deosebit de periculos depozitat in conditii improprii. Politia a deschis dosar penal

"La data de 7 august a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Galati au efectuat un control la punctul de lucru, din localitatea Vladesti, al unei societati comerciale.Aici, intr-o magazie, au fost descoperite 2 kg. de insecticid, produs clasificat "foarte toxic", detinuta ilegal si 73 litri de produse de protectia plantelor, expirate, fata de care administratorul societatii nu luase masura neutralizarii printr-o firma autorizata.La acelasi control, politistii au gasit 35.000 kg. de azotat de amoniu, depozitat in conditii improprii.Acum, administratorul societatii este cercetat pentru comiterea infractiunilor de trafic de produse si substante toxice, neluarea masurilor de eliminare totala a substantelor si preparatelor periculoase devenite deseuri si nerespectarea obligatiei de depozitare a ingrasamintelor chimice si a produselor de protectia plantelor numai ambalate si in locuri protejate", a transmis Politia din Galati.Nitratul de amoniu face parte din ingrasamintele naturale azotate,[7] si contine 34% azot in procente de masa (mai putin in comparatie cu ureea).[8]Este si parte componenta a unor explozivi ca ANFO (sau ANDEX, care este un amestec de nitrat de amoniu si un ulei mineral ca dieselul de exemplu; acesta este utilizat ca exploziv industrial) si se poate asocia cu nitrat de glicerina, nitroglicol, dinitrotoluen, trinitrotoluen, pentrit, hexogen etc. In amestec cu TNT poarta numele de Amatol, iar in amestec cu aluminiu, TNT si alti explozivi se numeste Torpex.